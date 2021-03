Autarquia de Vila Real reabilita troço concelhio do Caminho Português Interior de Santiago

No seguimento da aprovação da candidatura Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português Interior de Santiago, apresentada no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, o Município de Vila Real está a proceder à manutenção do seu troço concelhio com vista a garantir as melhores condições a todos os peregrinos que o percorrem. Os trabalhos a realizar compreendem, entre outros, o acondicionamento do piso, a limpeza de vegetação e a colocação de sinalética.

Recorde-se que o Caminho Português Interior de Santiago se estende por 205km, atravessando oito municípios do interior português (Viseu, Castro Daire, Lamego, Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves) ao longo de um itinerário medieval de peregrinação a Santiago de Compostela, que foi recuperado. Atravessa a fronteira em Vilarelho da Raia, percorrendo cerca de 180 Km da Via da Prata, em território espanhol, até alcançar Santiago de Compostela.