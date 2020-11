Autarquia de Vila Real promove concurso de montras de Natal para ajudar comércio tradicional

Com vista a dinamizar e revitalizar o comércio na cidade de Vila Real e minorar o impacto da Covid-19 na economia local, o Município vai promover o Concurso: Montras de Natal – 2020, uma iniciativa dirigida a todos os comerciantes da cidade de Vila Real com estabelecimentos comerciais abertos ao público, com atividade em funcionamento e montras visíveis, decorrendo na época natalícia de 1 de dezembro de 2020 a 7 de janeiro de 2021.

A candidatura deve ser formalizada através do preenchimento da ficha de inscrição, com identificação da montra a concurso já devidamente decorada, que poderá ser enviada através do email animatur@cm-vilareal.pt, ou entregue presencialmente no Posto de Turismo, Avenida Carvalho Araújo, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00. Cada estabelecimento comercial pode submeter a concurso uma ou mais montras, sendo obrigatória a utilização de elementos decorativos diferenciados, assim como formalização de candidatura individual.

O concurso terá um prémio de participação de 100,00€, por cada estabelecimento comercial aderente, independentemente do número de montras apresentadas. Serão ainda atribuídos prémios correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro classificados, no valor de 500,00€, 300,00€ e 200,00€, respetivamente. As montras vencedoras serão escolhidas pelo júri nomeado para o efeito, constituído por representantes do Município de Vila Real, da ACIVR, da APHORT, um Jornalista e um Fotógrafo locais.