Autarquia de Vila Real lamenta falecimento de Mário Araújo Cabral

O Município de Vila Real lamentou profundamente, hoje, o falecimento de Mário Araújo Cabral, o primeiro piloto Português de Fórmula 1. Nascido no Porto, em 15 de janeiro de 1934, faleceu hoje, dia 17 de agosto de 2020.

Para além da categoria máxima do automobilismo mundial, Nicha Cabral correu várias vezes no Circuito Internacional de Vila Real, onde venceu ao volante de um Mercedes-Benz 300 SL Coupé, em 1958.

À família e amigos deste grande piloto Português, bem como a todos os aficionados do desporto automóvel, o Município de Vila Real endereça as mais sentidas condolências.