Autarquia de Vila Real está a promover Ecocentro do aterro de Mosteirô

O Município de Vila Real, em parceria com a Resinorte, está a promover uma campanha de divulgação do Ecocentro existente no Aterro Sanitário localizado em Mosteirô, com vista a dar a conhecer as suas funcionalidades e sensibilizar os cidadãos para a necessidade da separação dos resíduos, contribuindo assim para o aumento da recolha seletiva e para uma maior utilização do espaço por parte dos vila-realenses.

“Queremos sensibilizar os nossos cidadãos para o facto de que qualquer resíduo que produzamos tem tratamento, tem um local de deposição. Qualquer que seja esse resíduo pode ser separado e pode ser valorizado”, sublinhou Carlos Silva, vereador responsável por esta área no Município de Vila Real, aproveitando ainda para dar o exemplo dos resíduos verdes e de demolição e construção, muitas vezes depositados indiscriminadamente, criando sérios problemas ambientais. O Ecocentro é um espaço aberto ao público, sem custos para o utilizador, onde podem ser deixados diferentes tipos de materiais, nomeadamente, madeiras, plásticos duros, sucata, monstros, resíduos verdes, entulho de obras, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Recorde-se que Portugal está obrigado, já a partir de 2023, pelas metas comunitárias com que se comprometeu, a proceder à separação da fração orgânica presente atualmente nos resíduos indiferenciados (bio-resíduos). Para este efeito, o município está já a preparar uma candidatura a fundos comunitários para comparticipação dos investimentos necessários à operacionalização da separação, que passará pela disponibilização de mais um contentor, no caso de cor castanha. Para qualquer dúvida ou esclarecimento contactar o número verde da Resinorte: 800 210 230