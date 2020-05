Autarquia de Vila Real disponibiliza inscrição online para atividades de educação

A partir desta data já é possível submeter online os requerimentos de inscrição nas diversas componentes educativas sob gestão do Município de Vila Real. Trata-se de uma medida que visa simplificar este procedimento, tornando-o mais cómodo e rápido, sem necessidade de deslocações à Câmara Municipal. Para aceder a esta opção basta entrar no site do Município (www.cm-vilareal.pt) – menu Cidadão – separador Educação, e selecionar o item “Submissão on-line de formulários” ou clicar neste link.

Salienta-se que, nesta fase de transição, a par desta nova modalidade, as inscrições poderão continuar a ser feitas pelos métodos habituais. Assim, para os Serviços de Apoio à Família (Componente de Apoio à Família, nas Escolas do EB1 e nas Atividades de Animação e de Apoio à Família, nos Jardins-de-infância) e Programa Livros para Todos, as inscrições poderão continuar a ser realizadas via correio eletrónico para o endereço: administrativo.dedj@cm-vilareal.pt, ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao Cidadão. No que respeita às inscrições nos transportes escolares, estas poderão também continuar ser feitas em articulação com os serviços administrativos das escolas. As Fichas de Inscrição e as respetivas Normas de Funcionamento estão disponíveis neste link.

Links para submissão online dos formulários da Educação:

Inscrição em Atividades de Animação e de Apoio à Família (Educação Pré-Escolar)

https://cmvilareal-forms.cityfy.io/pages/780

Inscrição em Atividades da Componente de Apoio à Família (1º Ciclo do Ensino Básico)

https://cmvilareal-forms.cityfy.io/pages/779

Inscrição no Programa Livros para Todos

https://cmvilareal-forms.cityfy.io/pages/775

Inscrição na Residência de Estudantes

https://cmvilareal-forms.cityfy.io/pages/778

Inscrição nos Transportes Escolares

https://cmvilareal-forms.cityfy.io/pages/776