Autarquia de Vila Real denuncia dificuldades no acesso às vacinas da gripe

Recentemente foi criada uma parceria entre o Município de Vila Real, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro Marão, as Juntas de Freguesia e todas as farmácias de Vila Real, no sentido de promover a vacinação gratuita contra a gripe comum no concelho para maiores de 65 anos. Para além deste objetivo, foram criadas as condições necessárias para evitar aglomerações nos centros de saúde, prevenindo novos surtos de Covid-19.

No entanto, depois de iniciada a campanha de vacinação contra a gripe sazonal, a autarquia vila-realense, em comunicado, referiu que tomou conhecimento de que “a Administração Regional de Saúde do Norte não está a disponibilizar as vacinas necessárias atempadamente, o que poderá pôr em causa o trabalho desenvolvido pelas demais instituições”.

O município acrescenta que, no caso desta situação não se alterar, na próxima segunda-feira, pelas 15h30, na freguesia de Folhadela (onde se prevê que decorra mais uma ação desta campanha), o presidente d Câmara Municipal, Rui Santos, tomará uma posição pública sobre esta situação.