Autarquia de Vila Real congratula-se com distinção atribuída ao Centro Hospitalar

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro encontra-se entre as 13 entidades nacionais, de um total de 103, oriundas de 28 países, distinguidas pela Federação Internacional dos Hospitais pelo trabalho desenvolvido no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

Esta iniciativa surge no âmbito do dia mundial de consciencialização para os hospitais e sistemas de saúde que prestaram serviços excecionais no combate à pandemia, que se assinala hoje, dia 15 de dezembro e que pretende ser uma forma de homenagear as entidades que instituíram mudanças na prestação de cuidados de saúde, desde inovações tecnológicas no diagnóstico e tratamento, até à reestruturação dos sistemas de fluxo de trabalho e interações médico-doente.

A distinção resulta da análise dos projetos apresentados a concurso no “Programa de reconhecimento da resposta à Covid-19”, que reconheceu ações e respostas de prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo e que foram “para além do exigível” no combate à Covid-19. A decisão coube a um júri internacional composto por 16 especialistas do setor de saúde, entre os quais o presidente da direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar-APDH, membro da IHF (Federação Internacional dos Hospitais).

O Município de Vila Real congratula-se com este reconhecimento e agradece o trabalho incansável, assim como o sacrifício pessoal e familiar de cada um dos colaboradores do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que, apesar de todas as dificuldades, têm conseguido estar à altura deste enorme desafio que é o combate à pandemia Covid-19