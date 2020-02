Autarquia de Vila Real aprova apoio de 12.500 euros a agrupamentos de escuteiros

O Município de Vila Real aprovou, na última reunião do executivo, a atribuição de 12.500€ aos Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas do concelho de Vila Real. Este apoio monetário é uma forma de o Município, por um lado, reconhecer papel do Corpo Nacional de Escutas no desenvolvimento das competências de cidadania dos jovens e, por outro lado, incentivar os 5 Agrupamentos do CNE: Agr.212 – S. Pedro | Agr.295 – Nª Sª da conceição | Agr.482 – Sé | Agr.708 – Mateus | Agr.1315 – Campeã, a continuarem a desenvolver a sua atividade junto de cada vez mais crianças, jovens e adultos.

O valor atribuído foi calculado com base na avaliação e análise dos planos de atividades de cada agrupamento e respetivo relatório de contas, de acordo com o Código Regulamentar do Município, no capítulo referente ao Apoio aos Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português do concelho de Vila Real.

Refira-se que a Missão do Escutismo é contribuir para a educação dos jovens, através de um sistema de valores baseado na Promessa e Lei Escutistas, ajudando a construir um mundo melhor onde as pessoas são realizadas enquanto indivíduos e desempenham um papel construtivo na sociedade. Trata-se, por isso, de um merecido reconhecimento.