Autarquia de Vila Real anuncia investimento nas freguesias

Foi hoje aprovado, em reunião de Câmara Municipal, mais um pacote de investimentos nas Freguesias de Vila Real, no valor de 412.500€. Estes apoios dizem respeito a contratos programa com 12 das 20 Juntas de Freguesia. Estes contratos programa serão agora remetidos à Assembleia Municipal para aprovação final. Os contratos programa são acordos de comparticipação em investimentos (obras, aquisição de viaturas, etc) em que o Município assume uma parte da despesa.

Este apoio agora aprovado vem somar-se a uma série de outros desde o início deste mandato, quer para investimentos, quer para despesas correntes das Freguesias. Assim, desde outubro de 2017 até julho de 2020, entre transferências correntes, contratos inter-administrativos e apoios a investimento, o Município de Vila Real totalizou 5.365.065€ de transferências.

Este valor não engloba o investimento direto do Município nas freguesias, nomeadamente ao nível das pavimentações em espaço rural. Se somados o valor das transferências mais o valor das pavimentações, o investimento do Município neste período totaliza 9.321.000€.

Na reunião de Câmara Municipal foi ainda aprovado um apoio extraordinário de 30.000€ para o conjunto das Juntas de Freguesia, como forma de diminuir o impacto financeiro do apoio que estas prestaram às populações, no início da pandemia de COVID-19.