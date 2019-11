Autarquia de Vila Pouca de Aguiar quer aproximar produtores e consumidores locais

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar pretende que sejam criadas cadeias curtas entre produtores e consumidores locais. E que através desse contacto direto se estabeleça uma política de dinamização da atividade agrícola.

O presidente do Município, Alberto Machado reuniu, a 15 de novembro, com dirigentes locais de Instituições Particularidades de Solidariedade Social no sentido de incentivar a utilização de produtos locais nas respetivas cantinas.

A Cooperativa Agrícola de Vila Pouca de Aguiar esteve representada e em breve haverá aproximação a mais coletividades de agricultores, designadamente a Associação Nacional de Cabra Bravia e a Associação dos Agricultores e Pastores do Norte, no sentido de se efetivarem circuitos de comercialização que promovam o setor agrícola aguiarense.

Com o consumo de produtos que provenham de agricultores aguiarenses pretende-se melhorar a qualidade alimentar com acesso a produtos de época, frescos e que contribua para o escoamento da produção local.