Autarquia de Valpaços mantém IMI na taxa mínima

A Câmara Municipal de Valpaços vai manter a taxa mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 2021 e, complementarmente, manter também a redução deste imposto para famílias com filhos.

Os benefícios ao nível do IMI representam um investimento da autarquia para favorecer quem opta por viver no concelho.

Assim, o benefício fiscal para as famílias com filhos em sede de IMI diz respeito à redução de 20 euros para as famílias com um filho, 40 euros para as famílias com dois filhos e 70 euros para as famílias com três ou mais filhos.

Este benefício é um complemento à aplicação das taxas mais baixas que o código do IMI permite, designadamente 0,3% de IMI para os prédios urbanos e 0,8% para os prédios rústicos.

Estas medidas foram aprovadas pela Assembleia Municipal de Valpaços.