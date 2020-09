Autarquia de Santa Marta e IPSS’s continuam juntos no combate à COVID-19

No sentido de preparar mais uma fase que se inicia com o chegar dos meses de frio, o Município de Santa Marta de Penaguião reuniu com as IPSS’s do Concelho para reforçar as medidas já adotadas, bem como definir novas estratégias de combate a COVID-19.

Com efeito, a população idosa é uma das que inspira maiores cuidados no inverno quer pelas doenças que podem aparecer, quer pelo próprio isolamento involuntário que se poderá instalar.

Uma nova fase de rastreios, contratação de mais recursos humanos, Trabalho em espelho, encerramento de portas ao “exterior”, acompanhamento de idosos isolados, ações de sensibilização junto das famílias, e fornecimento de EPI´s, foram alguns dos pontos abordados na referida reunião. Juntos com o compromisso de continuar prevenir e cuidar sempre dos “nossos” é o lema que prevalece na ordem do dia.