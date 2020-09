Autarquia de Santa Marta de Penaguião atribuiu apoios a associações desportivas locais

O executivo municipal de Santa Marta de Penaguião deliberou em reunião de Câmara Municipal a atribuição de subsídios aos três clubes desportivos do concelho referentes à época desportiva 2020/2021.

Um investimento no valor global de 48.500 euros que representa um estímulo e contribuição da edilidade para que as equipas e associações desportivas possam realizar o seu trabalho da melhor forma nesta época de pandemia.

Ao Sporting Club da Cumieira foi atribuída uma comparticipação financeira, no valor total de 10.500,00 euros.

O Real Clube Penaguião irá receber uma comparticipação financeira, no valor total de 8.000,00 euros.

Já a Associação de Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião receberá um subsídio no valor total de 30.000,00 euros.

Esta ajuda financeira que irá ser processada de forma faseada ao longo da época desportiva, veio ajudar a colmatar as dificuldades que os clubes sentiram depois da época anterior ter sido comprometida com as limitações impostas pela pandemia, impedindo a finalização de vários quadros competitivos.

A todos os futebolistas, o Município deseja um regresso em grande e em segurança.