Autarquia de Santa Marta de Penaguião apoia alunos durante interrupção letiva

Em Santa Marta de Penaguião, à semelhança do que aconteceu aquando do primeiro confinamento, a escola de acolhimento do concelho será a EB2/3 de Santa Marta de Penaguião que estará assim de portas abertas para receber os filhos de trabalhadores de serviços essenciais, bem como as crianças/jovens com necessidades educativas especiais.

De salientar ainda que, tal como na 1ª fase de confinamento, a autarquia, em colaboração com as Juntas de Freguesia, irá assegurar as refeições escolares e o respetivo transporte das mesmas, às crianças indicadas pelo Agrupamento de Escolas, durante este período de interrupção de aulas decretado pelo Governo.