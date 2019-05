Autarquia de Ribeira de Pena adquiriu cisterna para abastecimento de água

Com vista a garantir o permanente abastecimento de água às populações, o Município de Ribeira de Pena adquiriu uma viatura com cisterna para o transporte de água.

O camião cisterna da autarquia tem acoplado um tanque de água com capacidade de 10000 litros e está equipado com bomba de serviço e motobomba.

A nova viatura visa minimizar as situações de falta de água ligadas aos reservatórios mais deficitários e compensar a pressão acrescida colocada sobre o sistema de abastecimento de água resultante do aumento da população residente, devido às obras de construção das barragens.

A aquisição deste autotanque tem ainda como objetivo fazer face à interrupção do abastecimento de água que se verifica, sobretudo, no verão, período em que também os meios de transporte de água dos Corpos de Bombeiros estão empenhados no dispositivo de combate a incêndios.

Trata-se de um investimento do município no montante de 18.450 euros, que se vai traduzir em um melhor serviço prestado aos Ribeirapenenses.