Autarquia de Murça promove campanha de esterilização animal

A Câmara Municipal de Murça promove uma campanha de esterilização de cães e gatos de companhia, com o propósito de evitar ninhadas indesejáveis e o seu previsível abandono.

Pela primeira vez o Município aderiu ao projecto de sensibilização e apoio à esterilização de canídeos e gatídeos promovidos pela DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

A comparticipação é de 55€ para os canídeos fêmeas e 30€ para os machos, já os gatídeos terão uma ajuda de 35€ para as fêmeas e 15€ para os machos.

A esta ajuda, a Autarquia decidiu ainda, comparticipar com mais 10€ de desconto directo no valor final da prestação do serviço, fruto de um protocolo de colaboração com a Clínica médica veterinária deste concelho, “Vilelavet”.

Para usufruírem desta campanha os animais terão que ter obrigatoriamente, dispositivo de identificação eletrónica com registo no SIAC.

A autarquia considera importante a criação e promoção de condições para a adoção responsável de animais de companhia, e tendo consciência da problemática do aumento da população de animais errantes, e de por vezes existir alguma apreensão da prática da castração e dos custos associada à mesma, a adesão a esta campanha é pois o início da política de bem estar animal que se pretende implementar no Concelho de Murça.

A Vereadora do Município de Murça, Vilma Pereira, responsável por esta campanha, acredita que esta primeira iniciativa da autarquia seja o início de uma nova forma de promoção do bem-estar animal mas também de saúde pública, sendo que esta temática terá que ser abordada transversalmente com os restantes municípios do Douro Norte que possuem em conjunto a gestão do Canil Intermunicipal e que necessita, urgentemente, de uma reformulação”.