Autarquia de Murça oferece cadernos de fichas aos alunos do Concelho

A Câmara Municipal de Murça já entregou os cadernos de fichas na sede do Agrupamento de Escolas para distribuir pelos alunos do primeiro e segundo ciclo.

Estes cadernos de atividades, importantes aos trabalhos escolares das crianças, servem de complemento aos manuais escolares e chegam a todos os alunos que frequentem o ensino escolar em Murça, oferecidos pela Autarquia.

Esta é mais uma das muitas medidas de acção social escolar que este executivo Municipal tem vindo a implementar, como forma direta de apoiar as famílias deste Concelho. É sem dúvida um contributo importante no alívio das suas despesas com a educação.

Todo o investimento feito pela Autarquia na área da educação, significa uma forte aposta no ensino e no percurso escolar dos jovens do Concelho de Murça, fomentando o acesso ao conhecimento e ao saber e promovendo a igualdade de oportunidades na aprendizagem.