Autarquia de Murça aumentou espaço de atendimento a utentes no Centro de Saúde

A Câmara Municipal de Murça está a executar trabalhos para aumentar o espaço disponível do centro de saúde local, criando melhores condições para o atendimento dos utentes desta unidade e de trabalho para os seus profissionais de saúde.

“Tendo em conta a urgência, optou-se por uma situação que mais rapidamente pudesse resolver o problema, adquirindo estruturas modulares amovíveis, colocando-as no interior do edifício, adaptadas à estrutura já existente, bem integradas na envolvente e de fácil acesso. A nova ala contempla dois espaços amplos que irão proteger os utentes das condições meteorológicas que se fazem sentir no exterior. Servirão também de apoio a serviços médicos que ali possam ser prestados”, referiu a autarquia, em comunicado.

De referir que, há bem pouco tempo, a autarquia havia disponibilizado uma situação provisória, para que os utentes daquele equipamento de saúde estivessem mais protegidos das altas temperaturas do verão.

“Esta limitação de espaço veio agudizar-se com a situação pandémica atual, COVID-19, onde as práticas internas foram revistas e alteradas, estabelecendo circuitos e espaços únicos e dedicados. A qualidade no atendimento aos utentes foi sendo dificultada e as condições de trabalho dos profissionais de saúde mais exigentes ainda”, acrescentou.

O concelho de murça tem hoje 38 casos ativos de Covid-19 e 183 pessoas em isolamento profilático.