Autarquia de Montalegre entregou casa a família carenciada

No âmbito do regulamento de apoio a estratos sociais desfavorecidos, a Câmara de Montalegre entregou as chaves a mais uma família carenciada da aldeia de Pedrário.

O executivo, liderado pelo presidente, Orlando Alves, destacou o imenso trabalho que está a ser feito na área social para na qual são canalizados anualmente cerca de 200 mil euros. Esta obra custou aos cofres do município 55 mil.

“Este investimento insere-se no âmbito das políticas sociais desenvolvidas pelo município. Todos os anos canalizamos entre 150 e 200 mil euros. Encontramos aqui um casal com duas crianças. Não tinham condições de independência. Agora, passam a ter. Primeiro, adquirimos a casa velha a um barrosão que reside nos Estados Unidos. Foi um investimento moroso. Depois fizemos esta intervenção. Temos uma casa digna que merece ter uma família feliz. O investimento foi de 55 mil euros. Este é o melhor investimento que a autarquia pode fazer porque é dirigido para as famílias”, explicou o autarca.

Lara Moreno, a beneficiária, afirmou estar muito feliz, agora, já pode dizer que tem uma casa para morar com as filhas e o marido. “A casa era muito pequena. Agora ficou muito diferente. Gostei muito como a casa ficou. Agradeço muito ao Presidente da Câmara de Montalegre e a quem o ajudou”, disse.