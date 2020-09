Autarquia de Montalegre entregou 132 mil euros aos produtores de raça barrosã

A Câmara de Montalegre entregou um apoio de 132 mil euros aos produtores pecuários de raça barrosã. São 100 euros por cada cria nascida em território concelhio. Uma verba que duplicou em relação aos anos anteriores.

O encontrou com os criadores decorreu no parque do Torrão da Veiga, em Salto. Trata-se de um segmento importante na atividade económica do concelho, sendo que a atribuição destes incentivos, pretende contribuir para a fixação de pessoas e para o desenvolvimento da produção agropecuária.

Orlando Alves, presidente do município, referiu que «é fundamental que os nossos agricultores continuem a apostar na produção de espécies importantes para este território». O autarca salienta que o concelho «reúne condições para o crescimento de famílias felizes neste setor».