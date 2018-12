A Câmara Municipal de Mondim de Basto ajudou, desde 2011, a recuperar 30 casas a

pessoas carenciadas do concelho, no âmbito da medida de Apoio à Recuperação de

Habitações Degradadas de Famílias Carenciadas, o que representa um investimento de

124 mil euros, inteiramente suportado pelo Município.

Como explica o Presidente da autarquia, Humberto Cerqueira, “o nosso objetivo é

melhorar as condições de habitabilidade das famílias que vivem em situações

precárias, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida no seu quotidiano”

No ano de 2018 foram intervencionadas 3 habitações, num investimento de 9 mil

euros, que inclui a substituição de telhados, pavimentos e casas de banho.

Além do grau de degradação e das condições de segurança da habitação, a prioridade é

dada a agregados familiares com menores e a idosos que vivem sozinhos.

Humberto Cerqueira explica que “as condições de habitabilidade são fundamentais

para a constituição de agregados familiares coesos e para fomentar a dignidade das

pessoas. A Câmara Municipal pretende, com este programa, acabar com as situações

de extrema pobreza, ao mesmo tempo que aposta na preservação do património

arquitetónico do concelho”

Deixe o seu Comentário

Comentário