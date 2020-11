Autarquia de Mondim de Basto avança com construção da Urbanização do Pinhal da Telha

O Município de Mondim de Basto abriu concurso para a empreitada de construção da 1ª fase da Urbanização do Pinhal da Telha.

Trata-se de um loteamento municipal que, nesta 1ª fase, integra a constituição de 11 lotes para moradias isoladas e 13 lotes para habitação em banda, junto a uma zona de equipamentos públicos, como a Biblioteca Municipal e o Centro Escolar.

Este espaço foi adquirido pela autarquia em 2001 e conta com uma área urbanizável de 4,30ha.

Com esta operação de loteamento a Câmara Municipal pretende beneficiar a ligação da malha urbana da vila a um conjunto de equipamentos municipais, mas também conciliar uma área habitável com o espaço natural, enquadrando a construção de diversas moradias, de arquitetura moderna e de inspiração tradicional, com a natureza envolvente.

O valor base para esta empreitada está fixado em 670.719,02€, tem um prazo de execução de um ano e os interessados poderão apresentar as suas propostas, através da plataforma ANOGOV.