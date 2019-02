Autarquia de Mondim de Basto apoia associações desportivas com 47.000 euros

A Câmara Municipal procedeu à atribuição de um apoio financeiro às associações desportivas do concelho, no valor de 47.000 euros, que se destina a apoiar o desenvolvimento das atividades propostas nos seus planos para o corrente ano de 2019.

Este ano, e tal como estipula o regulamento municipal desta medida, apresentaram candidaturas para obtenção de apoios, oito associações sem fins lucrativos, sediadas no concelho de Mondim de Basto, nomeadamente, Mondinense Futebol Clube, Atei Futebol Clube, Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça, Associação de Atletismo de Mondim (AMA), Clube de Parapente de Basto, Clube de Ténis de Mondim de Basto, Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto e Associação Champions MMA.

A atribuição do referido apoio financeiro foi calculado mediante avaliação de valores correspondentes às atividades previstas nos planos e de acordo com as categorias: “Desporto de Rendimento – Competição/Prática Desportiva Não Profissional (Sénior)” e “Desporto de Rendimento – Formação Desportiva/Atividade Regular”. Com este apoio a autarquia garante a prática desportiva, abrangendo um vasto conjunto de modalidades.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, considera que este apoio é essencial para garantir uma oferta desportiva variada e de qualidade a todos os munícipes.

Além deste apoio financeiro, a autarquia assegura os transportes dos clubes para as provas e a manutenção das instalações desportivas.