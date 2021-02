Autarquia de Mondim de Basto apoia alunos no ensino à distância com equipamentos informáticos

O Município de Mondim de Basto, em articulação com o Agrupamento de Escolas, investiu cerca de 8 mil euros para assegurar equipamentos informáticos e acesso à internet a todos os alunos – desde o primeiro ao décimo segundo ano -, que manifestaram essa necessidade para garantir o seu acesso às aulas à distância.

Os serviços da autarquia asseguraram a entrega destes equipamentos, para que o reinício do ano letivo, que volta a privilegiar os meios tecnológicos, decorresse da melhor forma.

Este investimento vem complementar a entrega de equipamentos levada a cabo durante este ano letivo através do programa “Escola Digital”.

Para a presidente da autarquia, este é um investimento prioritário no momento atual, que pretende garantir que a pandemia, para além do problema sanitário, não seja motivo para agravar qualquer tipo de desigualdade no acesso à educação, fundamental para as nossas crianças e jovens.