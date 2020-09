Autarquia de Mesão Frio ofereceu livros de fichas a alunos

A Câmara de Mesão Frio ofereceu livros de fichas a todos os alunos com escalão, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, de forma a apoiar as famílias no arranque de uma nova jornada letiva.

Ontem, dia 17 de setembro, nas instalações do Gabinete de Ação Social de Mesão Frio, das 09h30 às 13h00, decorreu o levantamento por parte dos encarregados de educação dos livros de fichas respeitantes ao seu educando. Devido à situação de pandemia por Covid-19 que se vive, este ano não houve lugar para a tradicional cerimónia de entrega.

Os livros de fichas, foram oferecidos na sua totalidade, aos estudantes com Escalão 1 e comparticipados em 50% aos alunos com Escalão 2.

A autarquia prossegue com uma política educativa assente na construção de uma escola inclusiva em que o acesso à educação de todas as crianças do concelho independentemente das condições socioeconómicas, seja um facto e não apenas um direito proclamado.