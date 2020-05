Autarquia de Mesão Frio ofereceu EPI à Santa Casa da Misericórdia

No contexto da atual pandemia de COVID-19, a Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio tem suportado elevados encargos com a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), de uso obrigatório, para os seus colaboradores. Num gesto de solidariedade e de comprometimento no âmbito das suas competências na área da proteção civil, a autarquia deliberou oferecer à Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) mesão-friense, 120 batas reutilizáveis, 80 fatos reutilizáveis, 100 caixas de luvas e 100 caixas de máscaras.

Não obstante as medidas de contingência já tomadas por esta IPSS, para reduzir o risco de contágio, a possibilidade de contaminação dos idosos, através do pessoal auxiliar, é uma realidade que não pode ser escamoteada, dada a obrigatoriedade de acompanhamento diário aos mesmos, na prestação de cuidados de higiene e na confeção e serviço de refeições.

A Câmara Municipal de Mesão Frio partilha das inquietudes das instituições concelhias e considera que só a devida utilização de equipamentos de proteção individual pode oferecer segurança aos seus profissionais e utentes.