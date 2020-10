Autarquia de Mesão Frio lança apoio para instalação de acrílicos nos táxis

No sentido de dar seguimento ao cumprimento das normas de contingência veiculadas pela Direção-Geral da Saúde, como meio de prevenir o contágio pela COVID-19 e proteger a saúde pública, a Câmara Municipal de Mesão Frio está a disponibilizar, gratuitamente, barreiras de proteção automóvel, em acrílico, para todos os táxis que possuam licenciamento de atividade na área do concelho, possibilitando a separação física entre condutores e passageiros.

A medida de contingência foi aprovada pela autarquia, em reunião ordinária do executivo, realizada no passado dia 1 de outubro e, à semelhança de outras diligências anteriormente adotadas, visa minimizar a transmissão do novo coronavírus, uma vez que o risco de contágio aumenta com a exposição de indivíduos a ambientes fechados. Simultaneamente, esta decisão faz parte de um conjunto de medidas que pretendem incentivar a economia local, num período socioeconómico tão conturbado para todos os setores, mantendo em segurança toda a população.