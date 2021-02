Autarquia de Mesão Frio isenta pagamento de rendas a comerciantes e habitações sociais

O Município de Mesão Frio decidiu isentar o pagamento de rendas aos inquilinos das habitações sociais do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, aos comerciantes das lojas do Mercado Municipal de Mesão Frio e a concessão do Bar da Praia Fluvial da Rede, durante os meses de fevereiro e março do ano corrente, por forma a mitigar os constrangimentos financeiros sentidos, em resultado do atual contexto de emergência de saúde pública e da declaração do Estado de Emergência Nacional.

Esta medida de apoio à economia local foi adotada no ano anterior, no início da pandemia COVID-19 e vem juntar-se, novamente, a um conjunto de apoios que a autarquia tem vindo a prestar à população, numa altura em que houve o encerramento ao público de alguns estabelecimentos comerciais e a população viu diminuídos, drasticamente, os seus rendimentos.