Autarquia de Mesão Frio e RBE vão requalificar biblioteca escolar

O Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade candidatou-se a um apoio financeiro providenciado pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), para a requalificação das instalações da biblioteca da escola secundária. O projeto, que visa beneficiar o espaço com obras de requalificação e aperfeiçoar os serviços prestados aos seus utilizadores, foi aprovado e será cofinanciado em 59% pela RBE e em 41% pela Câmara Municipal de Mesão Frio, num montante global de cerca de 11 mil euros. As obras deverão estar concluídas em meados de abril.

A requalificação inclui a substituição de algum mobiliário, a aquisição de dispositivos móveis e de recursos digitais, a atualização do fundo documental e a renovação do espaço, com a correção do pavimento e a pintura das paredes, tornando-o mais flexível, confortável e apelativo.

Aldina Pereira, diretora do agrupamento de escolas, refere que “a obra irá dignificar a biblioteca, tornando-a mais apelativa e mais potenciadora de articulação com a «sala do futuro», prestando assim, uma resposta mais eficaz aos seus utilizadores.” Muito satisfeita com a aprovação da candidatura e visivelmente agradecida pelo apoio das duas entidades cofinanciadoras do projeto, a diretora revela ainda que , “pretendemos melhorar a coleção da biblioteca, atualizando e ampliando os recursos disponibilizados, para que os utilizadores possam desenvolver mais facilmente um trabalho articulado com a sala de aula e dar resposta às prioridades da Rede de Bibliotecas Escolares. Esta é, sem dúvida, mais uma medida indispensável no combate à exclusão e ao abandono escolar”.

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira afirma que a obra financiada pela autarquia “constituirá um reforço na articulação da biblioteca escolar com a sala de aula e pretende melhorar as práticas pedagógicas. A autarquia está a implantar uma sala de aula do futuro e, nesse sentido, a renovação da biblioteca escolar promoverá uma nova dinâmica, de modo a que os dois espaços possam trabalhar em harmonia e articulação.”

Recorde-se que a biblioteca escolar foi integrada na RBE em 2003, estando ao serviço dos alunos do 2.º Ciclo ao 12.º ano de escolaridade.