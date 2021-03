Autarquia de Mesão Frio contra encerramento do balcão Santander Totta

A Câmara Municipal de Mesão Frio aprovou, por unanimidade, em reunião ordinária do passado dia 4 de março, a tomada de posição contra o encerramento parcial do balcão Santander Totta de Mesão Frio, com vista a sensibilizar os responsáveis máximos da instituição bancária, para que esta medida drástica seja revertida, mantendo a agência bancária em pleno funcionamento.

O documento aprovado refere que o encerramento parcial do balcão é altamente lesivo para a população, especialmente para a mais envelhecida e para as empresas e que contribuirá para o isolamento, a discriminação, o aumento de assimetrias entre regiões e um retrocesso ao qual a autarquia de Mesão Frio não pode ficar indiferente. É referido ainda que, o responsável comercial da rede norte do Banco Santander, sem qualquer razão plausível, deu conhecimento à autarquia, no dia 19 de fevereiro, do novo horário de funcionamento, do balcão de Mesão Frio, que está a funcionar desde o dia 15 de fevereiro, apenas às 3.ªs e 6.ªs feiras, no horário das 8h30 às 15 horas, mantendo-se encerrado nos restantes dias. A Autarquia reitera que pretende evitar o encerramento definitivo da agência bancária em Mesão Frio – a mais antiga a funcionar no concelho -, uma vez que esta situação provocará constrangimentos severos ao nível dos serviços públicos e privados, bem como, a curto prazo, a mudança de clientes dos concelhos vizinhos para outros bancos.