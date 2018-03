Autarquia de Mesão Frio aumenta o valor e o número de bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Mesão Frio voltou a atribuir bolsas de estudo aos alunos economicamente carenciados e matriculados num estabelecimento de ensino superior ou técnico-profissional, que cumpram os requisitos estabelecidos no regulamento. Este ano e dando continuidade ao trabalho exímio desenvolvido na esfera educativa, a autarquia voltou a aumentar o valor total destinado às bolsas de estudo para cerca de 19 mil euros, beneficiando 33 jovens do concelho.

“O número de alunos que temos nas universidades diz-nos que o concelho de Mesão Frio está no bom caminho, pois aumentou exponencialmente nos últimos anos. Tudo isto, deve-se, em grande parte, à política que este executivo implementou há 8 anos, de dar grande realce à educação e à área social”, referiu o presidente da Camara Municipal, Alberto Pereira, aquando da cerimónia de entrega das bolsas de estudo, que decorreu no dia 25 de março, no salão nobre dos Paços do concelho.

A autarquia de Mesão Frio foi uma das pioneiras a lançar este regulamento, que tem servido de modelo a outras autarquias da região e até mesmo do país. “Em cinco anos, aumentámos o valor das bolsas de estudo em mais de 400%, não só porque o número de alunos aumentou consideravelmente, mas também, porque este executivo, mais uma vez, cumpriu uma das promessas dadas no ano passado, de aumentar o valor das bolsas”, disse o autarca.

Na cerimónia, procederam à entrega das bolsas de estudo, o presidente da Câmara Municipal, o Vice-presidente, a Vereadora, o presidente da Assembleia Municipal e os presidentes das Juntas de freguesia. Contou ainda com a presença da diretora do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, da presidente da associação de pais, da representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio, de alunos, dos pais e dos encarregados de educação, entre outros representantes das entidades locais.

Esta é a política que a Câmara Municipal de Mesão Frio pretende levar por diante, dando um maior incentivo aos alunos e encarregados de educação, na prossecução dos estudos.