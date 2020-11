Autarquia de Mesão Frio aumenta a oferta de cabazes a famílias carenciadas

No contexto da atual pandemia provocada pela COVID-19 e com o despontar da quadra natalícia, a Câmara Municipal de Mesão Frio decidiu triplicar a oferta de cabazes, com bens de primeira necessidade, a famílias carenciadas do concelho, por forma a mitigar os efeitos gerados pela redução ou falta dos seus rendimentos.

A doação de mais de meia centena de cabazes vai ser reforçada durante os meses de novembro e dezembro, para que as famílias possam ter um Natal mais condigno, atenuando, assim, os constrangimentos deste período difícil que estamos a atravessar.

A autarquia de Mesão Frio continua atenta e solidária para com os munícipes de maior vulnerabilidade social e de isolamento, especialmente nesta fase.