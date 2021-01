Autarquia de Mesão Frio atribui apoio de 81 mil euros aos bombeiros

A Câmara Municipal de Mesão Frio decidiu reforçar o apoio financeiro anual, concedido à Associação Humanitária dos Bombeiros de Voluntários de Mesão Frio, com o valor de 81 mil euros, mais 15 mil do que no ano anterior. O apoio vem auxiliar a corporação de bombeiros local a atenuar os efeitos provocados pela COVID-19, que gerou impactos sociais significativos, sobretudo na economia local.

O atual contexto pandémico tem exigido um esforço sobremaneira de todos os bombeiros que estão na primeira linha de apoio aos doentes afetados pela doença, tornando-se imprescindível que estejam munidos de Equipamentos de Proteção Individual, o que acarreta gastos acrescidos e avultados.

“A nobre missão dos bombeiros, particularmente de Mesão Frio, é global e transversal, com elevado grau de prontidão nas solicitações de carácter emergente de proteção e socorro, em ações de prevenção e combate em cenários de incêndios, acidentes, catástrofes ou noutras missões, no âmbito da Proteção Civil. A autarquia é sensível a esta realidade e prossegue numa estratégia de salvaguardar a prestação do socorro à sociedade civil e de assegurar as condições necessárias aos seus bombeiros”, referiu a autarquia.