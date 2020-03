Autarquia de Chaves substitui 5400 luminárias para reduzir “pegada de carbono” e fatura energética

O Município deu início aos trabalhos de substituição de luminárias equipadas com lâmpadas convencionais por luminárias equipadas com módulos LEDs no concelho, no âmbito de uma candidatura ao Programa Norte 2020, para a temática da Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local.

Ao todo, serão substituídas perto de 5400 luminárias por todo o concelho, com maior incidência no centro histórico da cidade.

O objetivo deste investimento na iluminação pública, no montante de cerca de 1 milhão e 300 mil euros, é contribuir para a redução da ‘pegada de carbono’ em cerca de 643,69 ton/ano de CO2, bem como a redução da fatura energética municipal, traduzindo-se assim numa poupança energética anual de cerca 1,5 GWh, estimando-se uma redução de custos com a implementação da medida de mais de 281 mil euros/ano.