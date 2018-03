Autarquia de Chaves promove sessões de cinema junto dos estabelecimentos de ensino

Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação. Dia 24 de março terão lugar duas sessões para o público em geral

O Município está a promover sessões do Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação junto da comunidade educativa. Trata-se da projeção de curtas e longas-metragens da edição de 2017, durante o mês de março, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), no âmbito da exposição “Arte da Cor” do designer João Machado. A iniciativa visa a formação de novos públicos, tentando ajudar os mais novos a “pensar fora da caixa”.

No dia 24 de março, terão lugar duas sessões para o público em geral, às 15h30 e às 21h30, onde serão projetados os filmes premiados no referido festival. A entrada é gratuita, sendo a sessão recomendada a maiores de 16 anos.

O Cinanima é um festival de cinema de animação, que, desde a sua primeira edição em 1976, tem desenvolvido uma atividade regular na divulgação desta forma cinematográfica e dos seus autores, naquele que é considerado um projeto precursor da descentralização cultural portuguesa.