Autarquia de Boticas renova compromisso de pagamento pontual

A Câmara de Boticas renovou o acordo, assumido em 2018 com a ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, de pagar atempadamente a trabalhadores e fornecedores da autarquia, cumprindo com rigor as suas responsabilidades sociais enquanto instituição pública.

Como forma de oficializar a renovação do programa, o Município de Boticas recebeu o selo e o diploma de membro do Compromisso de Pagamento Pontual para o ano de 2021.

De referir que o Compromisso Pagamento Pontual é uma iniciativa desenvolvida pela ACEGE, em colaboração com outras entidades, e tem como objetivo incentivar as empresas, autarquias e organizações nacionais a assumir de forma voluntária o pagamento pontual a funcionários e fornecedores, potenciando o desenvolvimento das empresas e a competitividade da economia em geral.