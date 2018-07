A Câmara Municipal de Boticas vai proceder à atribuição gratuita dos manuais escolares e das fichas de actividades aos alunos do 3º ciclo, para o ano letivo 2018/2019.

Tendo em conta aquilo que foi anunciado pelo Ministério da Educação, que no próximo ano letivo assumirá as despesas com a oferta dos manuais escolares ao 1º e 2º ciclos, a Câmara de Boticas, que já suporta as despesas com a aquisição dos livros para as crianças do 1º ciclo há mais de 20 anos, iniciativa alargada o ano passado também ao 2º ciclo, irá agora garantir a aquisição dos livros para os alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos), bem como das fichas de estudo para os restantes alunos. Ou seja, em 2017/2018 o Município de Boticas garante a oferta gratuita dos manuais escolares e fichas de estudo a todos os alunos que frequentam os três graus de ensino no concelho (1º, 2º e 3º ciclo).

Esta medida, garante o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, “irá aliviar os encargos dos pais e encarregados de educação com as crianças, contribuindo também para combater a exclusão social e o abandono escolar precoce. É um exemplo da aposta que continuamos a fazer na Educação das nossas crianças, procurando sempre garantir as melhores condições de aprendizagem”.

Relativamente aos alunos do 1º e 2º ciclos, o Presidente da Câmara lembra que “este ano passará a ser obrigatório o registo numa plataforma do Ministério da Educação chamada de “MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos” que, segundo as informações de que dispomos, estará ativa apenas a partir de agosto. Essa inscrição é obrigatória, para que as crianças tenham os livros gratuitos e estamos já a estudar a possibilidade de prestar ajuda com a mesma, sobretudo para os agregados familiares que não dominam nem dispõem de acesso à internet. O Município acompanhará todo este processo para que nenhuma criança fique excluída deste apoio”, sublinha.