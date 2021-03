Autarquia de Boticas homenageou mulheres com oferta de flores

Sendo o Dia Internacional da Mulher, que se celebra anualmente a 8 de março, uma data tão importante para as mulheres de todo o mundo, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, não quis deixar de assinalar a data e ofereceu, na manhã desta segunda-feira, flores às colaboradores do Município, bem como às mulheres que desempenham funções nas várias instituições públicas do Concelho, nomeadamente no Centro de Saúde local, na Santa Casa da Misericórdia de Boticas, no Agrupamento de Escolas e na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas.

Para Fernando Queiroga, “este gesto simbólico representa a gratidão e admiração que temos pelas mulheres que diariamente lutam por uma sociedade mais tolerante e equitativa e, também, por um futuro mais auspicioso para a nossa terra”.

“Deixo um agradecimento especial a todas as mulheres que, nesta fase tão difícil que atravessamos, estão na linha da frente no combate à pandemia e continuam a dar o seu contributo em prol da nossa população”, concluiu o autarca.