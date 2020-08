Autarquia de Boticas entregou mais fardamento aos sapadores florestais municipais

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, entregou no dia 12 de agosto, mais fardamento e Equipamento de Proteção Individual (EPI) às duas equipas de Sapadores Florestais Municipais.

Entre o material entregue constam fatos impermeáveis, botas, calças, calças de proteção no uso de motosserra, casacos, camisolas, t-shirts, bonés, gorros, cinturões metálicos e, ainda, kits florestais, cogulas, lanternas e luvas, sendo que uma parte deste equipamento é apropriado para utilização no combate aos incêndios rurais.

O autarca considera que “este apoio é essencial para garantir maior segurança e eficácia dos operacionais na prevenção e salvaguarda da vasta mancha florestal existente no nosso Concelho e, para que tal que aconteça, é indispensável que desempenhem as suas funções com equipamentos adequados e em perfeito estado de conservação”.

O material foi adquirido no âmbito da candidatura “Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais 2020”, inserida no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes bióticos” do Fundo Florestal Permanente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).