Autarquia de Boticas entregou cerca de 56 mil euros em apoios sociais

Dando continuidade à política de apoios sociais que a Câmara de Boticas tem vindo a desenvolver nos últimos anos, decorreram nos passados dias 19 e 20 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a entrega dos apoios relativos ao “Enxoval do Bebé”, Cartão Social do Munícipe e Bolsas de Estudo do Ensino Superior.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, acompanhado pelos vereadores Guilherme Pires e Maria do Céu Fernandes, entregou 17 “enxovais”, cerca de 200 cartões sociais e 28 bolsas de estudo.

Assim, cada um dos bebés nascidos durante o ano de 2019 recebeu uma comparticipação financeira no valor de mil euros, sendo que até aos três anos de idade beneficiam também de um apoio mensal de até cinquenta euros.

Por sua vez, os cerca de 200 beneficiários do Cartão Social do Munícipe usufruem de uma compartição que varia mediante o valor das despesas apresentadas, uma vez que este apoio é direcionado paras as famílias mais carenciadas, idosos com reformas mais baixas, portadores de deficiência ou reformados por invalidez e, ainda, famílias numerosas ou monoparentais.

Quanto aos estudantes universitários receberam uma bolsa de estudo no valor de mil euros, uma importante ajuda para minimizar as despesas associadas com a frequência do Ensino Superior.

Segundo Fernando Queiroga “estes apoios, independentemente da faixa etária a que se atribuem, são importantes para diminuir os encargos mensais de muitas famílias do Concelho. Estamos cientes que estes apoios, por isso só, não são suficientes para fazer face a todas as despesas dos beneficiários, no entanto, sabemos que são uma ajuda significativa”.

“Se o nosso objetivo é fixar população no Concelho e proporcionar-lhe mais qualidade de vida temos que continuar a implementar medidas que vão ao encontro das necessidades dos munícipes”, destacou o autarca.

Além destes apoios, a autarquia também oferece as fichas de trabalho, mais conhecidas como cadernos de fichas, a todos os alunos que frequentam os três graus de ensino (1º, 2º e 3º ciclos) no Concelho, suporta os custos inerentes à alimentação, transporte e atividades extracurriculares das crianças, entre outros.