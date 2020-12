Autarquia de Boticas entregou 23 mil euros em “Enxovais do Bebé”

Dando seguimento à política de coesão social e de incentivo à natalidade que a Câmara de Boticas tem vindo a desenvolver nos últimos anos, decorreu esta quinta-feira, dia 17 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e cumprindo as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde, a entrega dos apoios relativos ao “Enxoval do Bebé”.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, entregou a cada um dos 23 bebés nascidos durante o ano de 2020 uma comparticipação financeira no valor de mil euros e ainda uma pequena lembrança para simbolizar o momento.

Além do “enxoval”, que perfez um valor total de 23 mil euros, cada bebé irá beneficiar até aos três anos de idade de um apoio mensal de cinquenta euros que, na ótica de Fernando Queiroga “se revela uma ajuda importante para as famílias, pois com a chegada dos bebés têm despesas acrescidas”.

“Um dos objetivos da autarquia é criar mais condições para atrair e fixar população no Concelho, portanto, é fundamental que continuemos a implementar medidas que vão ao encontro das necessidades e anseios da população e faremos aquilo que está ao nosso alcance para apoiar as famílias do nosso Concelho”, disse o autarca.

Recorde-se que esta medida de incentivo à natalidade é implementada pelo Município de Boticas desde 2009 e tem como objetivos principais aliviar os encargos dos pais com os recém-nascidos, incentivar os casais do Concelho a terem mais filhos e, consequentemente, a fixar população.