Autarquia aprova transferência de 12.500 euros para medicina desportiva

O Município de Vila Real aprovou, em reunião de câmara, a transferência de 12.500€ para as associações de modalidade e destas para os clubes, valor correspondente à comparticipação municipal para a realização dos exames médico-desportivos para inscrição dos agentes desportivos nas respetivas federações de modalidade, na presente época desportiva (2018/19).



Consciente da dificuldade que as associações de modalidade/clubes têm para cumprirem este formalismo legal, a autarquia comparticipa, anualmente, a realização de cada exame médico com o valor de 10,00€. Esta medida enquadra-se no âmbito do Plano Municipal de Medicina Desportiva, através do qual foram estabelecidos protocolos de cooperação com as diferentes associações de modalidade, com o objetivo primordial de possibilitar a efetiva realização dos exames de avaliação médico – desportivos, necessários para a inscrição dos seus atletas e demais agentes nas respetivas federações de modalidade.



Recorde-se que os exames médicos constituem um instrumento imprescindível para aferir a aptidão ou inaptidão dos praticantes desportivos para o desempenho da sua prática, representando um importante meio de triagem de determinadas patologias ou situações clínicas, principalmente na população jovem sendo, por isso, obrigatória a sua realização em todas as situações e para todos os praticantes desportivos, árbitros, juízes e cronometristas filiados ou que se pretendam filiar em federações dotadas de utilidade pública desportiva.