Na passada quinta-feira, dia 8 de novembro, o executivo municipal de Vila Real, realizou uma visita às obras que estão a ser realizadas na urbanização de Montezelos e uma apresentação da mesma aos habitantes.

Esta obra, consignada a 4 de abril de 2019, tem um valor de 887mil euros, integralmente suportados pelos cofres do município.

As principais intervenções são relativas à substituição do pavimento, à requalificação do espaço pedonal e do estacionamento, e o reordenamento dos sentidos de circulação, na urbanização de Montezelos.

CR

Notícia completa na edição nº 642, já nas bancas.

Deixe o seu Comentário

Comentário