A Câmara Municipal de Vila Real, em parceria com as corporações de bombeiros do concelho e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), levou a cabo, na passada quinta-feira, uma gestão de combustível através da técnica de fogo controlado na Serra do Alvão, na zona da União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã. Uma estratégia inserida no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra os Incêndios que tem como objetivo prevenir os grandes incêndios do verão, através da criação de um tampão que diminuirá a propagação do fogo, permitindo, também, aos bombeiros, um combate mais seguro às chamas. “A nossa ideia é, exatamente, prevenir, fazendo fogo controlado (…), queimando áreas de forma controlada, para que, no pico do verão, evitemos que grandes incêndios nasçam destes territórios e perturbem toda a população e causa insegurança em todo o território”, declarou Rui Santos, presidente da Câmara Municipal.

Para além disso, esta iniciativa visa sensibilizar os agricultores, os pastores e a população para que recorram aos serviços da Câmara Municipal para realizar queimadas de forma segura, permitindo, assim, a renovação dos pastos para os seus animais.

Cláudia Richard

Notícia completa na edição nº655, já nas bancas.