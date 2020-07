Autarquia alerta para a colocação de máscaras e luvas nos locais apropriados

A pandemia Covid-19 que atualmente vivemos levou à necessidade de adotação de comportamentos de segurança, nomeadamente através da utilização de máscaras e luvas de proteção e do distanciamento social.

Atendendo a que muito desse material é descartável tem-se verificado o abandono do mesmo, após a sua utilização, na via pública, comportamento que, para além de revelar uma enorme falta de civismo e respeito pelos outros, coloca graves problemas ambientais.

Deste modo, o Município de Vila Real, com o intuito de incentivar os cidadãos a não deitarem este material na via pública, colocou nos caixotes do lixo informação relativa à importância da colocação de máscaras e luvas nos locais apropriados.

As consequências da pandemia atingem a todos por igual pelo que é dever de todos continuar a seguir as recomendações das autoridades locais e nacionais a este respeito. As consequências ambientais e de salubridade decorrentes do abandono indiscriminado deste material no espaço público são também, naturalmente, responsabilidade de todos.