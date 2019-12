Autarquia aguiarense promove campanha de prevenção de incêndios urbanos

O Município de Vila Pouca de Aguiar lança campanha de sensibilização e prevenção relativa à má instalação de sistemas de aquecimento que tem vindo a verificar-se no concelho, tendo-se registado já quatro incêndios neste período invernoso.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, decidimos lançar um alerta às pessoas porque têm acontecido vários incêndios urbanos com grandes prejuízos para as famílias que a autarquia acompanha e ajuda, mas as pessoas têm de se precaver com a devida instalação e manutenção dos aquecimentos.

A campanha de prevenção é realizada através da Proteção Civil Municipal que tem registado, em média, um incêndio por mês em habitações concelhias devido à má instalação de equipamentos de aquecimento. Através de materiais de divulgação que chegarão aos domicílios, apela-se a que as pessoas não corram riscos de vida.

Estas tragédias com incêndios urbanos devem-se, sobretudo, ao calor dos equipamentos em contacto com superfícies inflamáveis e má extração de fumos. A instalação de salamandras, recuperadores e outros equipamentos de aquecimento exige uma correta adoção de medidas de segurança, tais como cumprir as indicações exigidas e recorrer a profissionais habilitados.