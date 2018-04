“Autarquia 24 – Boticas em Linha” divulgado em iniciativa da ANMP

O Município de Boticas participou no passado dia 28 de março, em Viseu, num Workshop sobre Inovação, inserido na iniciativa “Smart Cities Tour 2018”, organizada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em parceria com a NOVA IMS.

Enquanto membro da Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da ANMP, Boticas deu a conhecer o Portal “Autarquia 24 – Boticas em Linha”, um projeto inovador que permite uma maior flexibilização no acesso aos serviços administrativos e operativos do Município, por parte de cidadãos e empresas.

O Portal, que está englobado no conceito de “Smart City”, permite que Boticas se torne, cada vez mais, num território inteligente, utilizando tecnologias digitais para melhorar os seus serviços e o contacto com os munícipes, turistas e empresas, promovendo a união entre a inovação, qualidade do ambiente, inclusão social e cultural, num contexto de governação aberta, potenciando a capacidade de atrair mais investimento para o concelho e, simultaneamente, alavancar não só o turismo, mas também a qualidade de vida dos cidadãos.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acredita que “o uso da tecnologia ao serviço da população permite melhorar, em todos os aspetos, a forma como as autarquias interagem quer com os munícipes, quer com os turistas e empresas”.

A apresentação do Portal “Autarquia 24 – Boticas em Linha” foi uma oportunidade para a Município partilhar o projeto com outras autarquias, universidades e empresas.

As conclusões dos sete workshops, realizados no âmbito do “Smart Cities Tour 2018”, entre janeiro e março, em diferentes cidades do país, serão apresentadas na Cimeira dos Autarcas que decorrerá a par do “Portugal Smart Cities Summit”, no dia 11 de abril, em Lisboa.