Autarca de Vila Real deixa mensagem à comunidade estudantil

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, deixou, hoje, nas redes sociais, uma mensagem para toda a comunidade escolar, relativamente ao início do ano letivo 2020/21.

Na sua intervenção, o autarca vila-realense destacou o início do ano letivo como “um dos momentos mais importantes da vida anual” das famílias que provoca alguma agitação e ansiedade, nomeadamente, porque, este ano, a pandemia de Covid-19 transformará este dia, numa etapa ainda mais “marcante”.

Segundo Rui Santos, toda a comunidade escolar teve de alterar um “modelo educativo com décadas” e de “reinventar a forma como se aprende e ensina”. “Tudo é novo. As limitações e adaptações nunca foram testadas e obrigarão a uma análise e correção constantes”, declarou o presidente, reforçando que a autarquia, ao longo das ultimas semanas, procurou articular com a comunidade escolar a melhor forma de “levar a cabo esta missão”.

Por fim, Rui Santos afirmou acreditar que a comunidade está pronta, mas que “o comportamento individual de cada um é o mais importante para evitar a disseminação da Covid-19”. “É por isso que lanço um apelo forte a que toda a comunidade escolar cumpra escrupulosamente as diretivas da Direção-Geral da Saúde”, reforçou Rui Santos, acrescentando que “gostaria que a geração mais jovem fosse um exemplo de adaptação à nova realidade”, mostrando aos mais velhos “que não há impossíveis”, dado que, ao respeitar as regras de segurança, salvaguardam e respeitam a vida de todos os membros das suas famílias.