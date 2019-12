Autarca de Alijó apela a “dar o troco por quem precisa” nas farmácias

O Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, foi um dos primeiros a dar o exemplo e doou o troco resultante da compra de um medicamento para a campanha solidária “Dê troco a quem precisa” que ajuda pessoas em situação de carência económica a aceder, sem custos, aos medicamentos de que necessitam.

O lançamento distrital da iniciativa decorreu em Alijó, na Farmácia Espírito Santo, que aderiu a esta campanha, juntamente com a Farmácia José Rodrigues. O Presidente da Câmara apelou ao espírito solidário e à generosidade de todas as pessoas para contribuir para esta campanha, que se prolonga até 25 de dezembro.

“É uma causa nobre que permite ajudar muitas pessoas com dificuldades económicas e que de outra forma não teriam meios de adquirir os medicamentos de que precisam”, sublinhou José Rodrigues Paredes.

O montante angariado será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos dos beneficiários abrangidos pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. Em janeiro deste ano, o Município de Alijó assinou um protocolo com a Associação Dignitude, responsável por este programa, para garantir o acesso a medicamentos a todos os munícipes em situação de carência.

“Neste momento, existem já 70 beneficiários do programa que passaram a ter a certeza de que iriam ter acesso aos medicamentos prescritos pelo médico. É um investimento nas pessoas e este é o melhor investimento que podemos fazer”, afirmou o Presidente do Município. No distrito de Vila Real, existe uma rede de 26 Farmácias aderentes, onde 206 beneficiários podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, a 25 de maio de 2016, já foram dispensadas 2.491 embalagens de medicamentos no distrito