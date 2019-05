Auditório municipal de Sabrosa recebeu XI Mostra de Teatro do Douro

A Fantástica Caixa Mágica, encenada pelo TEF – Teatro Experimental Flaviense, foi a peça de teatro apresentada na XI Mostra de Teatro do Douro, no passado sábado, 27 de abril, no auditório municipal de Sabrosa.

Esta peça, destinada a todos os públicos, com maior enfoque nas crianças, proporcionaram um serão muito divertido em família, com o “Mago Pantaleão” a fazer as delícias de pequenos e graúdos, com a sua “fantástica caixa mágica”, capaz de realizar os desejos de todas os personagens que iam surgindo na história.

Já no final, o presidente do município de Sabrosa foi presenteado com uma pequena lembrança desta XI edição, agradecendo ao público presente e ao TEF – Teatro Experimental Flaviense, bem como à Associação Vale D’Ouro pela organização de mais uma edição da Mostra de Teatro do Douro, que “permite, ano após ano, levar aos concelhos da região, e não só, o trabalho meritório dos grupos de teatro participantes, levando esse trabalho às nossas populações, sendo que é com enorme afinco e orgulho que apoiamos esta aposta na cultura”.

A XI Mostra de Teatro do Douro, uma organização da Associação Vale D’Ouro, tem contado também com o apoio da Fundação Inatel, que esteve também representada no evento.